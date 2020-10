operazione dei carabinieri a priolo

E’ stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio Samuel Formica, 27 anni, di Priolo, impiegato, con precedenti penali, trovato in possesso di droga nascosta nella sua abitazione.

Al termine della perquisizione compiuta dai carabinieri, sono stati rinvenuti 150 grammi di marijuana, nascosti in un pacco in cartone custodito nella stanza da soggiorno e in 3 buste di cellophane in un comodino della camera da letto; 6 grammi di di hashish, suddivisi in 4 dosi, rintracciati in un porta oggetti; 2150 euro, “di vario taglio quale verosimile provento di spaccio e diverso materiale dedito al confezionamento dello stupefacente” fanno sapere dal comando provinciale di Siracusa.

Il giovane, come disposto dalla Procura di Siracusa, è ai domiciliari e nelle prossime ore sarà sentito dal gip in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare.

Nelle settimane scorse, i carabinieri hanno arrestato a Carlentini un uomo di 40 anni, percettore del reddito di cittadinanza, aveva nella sua disponibilità 236 grammi di marijuana già essiccata e contenuta all’interno di un bidone di vernice, una pianta di circa 80 centimetri. Ma i carabinieri sono certi che l’uomo avesse una propria produzione di marijuana dopo la scoperta in una stanza di un laboratorio ” per la produzione ed essiccazione dello stupefacente, dotata di un sistema di aerazione, lampade led, temporizzatore e sensori termo sensibili per il controllo dell’umidità” fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri di Siracusa.