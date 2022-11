il frontman dei rolling stones

Mick Jagger tornato in Sicilia ed ha scelto, ancora una volta, Siracusa per trascorrere qualche giorno di relax. “Relaxing in Italy, after some songwriting time” ha scritto il frontman dei Rolling Stones sul suo profilo Instagram postando alcune sue foto che lo ritraggono nel parco Archeologico di Siracusa.

La rockstar, prima del tramonto, ha voluto visitare il Teatro greco e l’Orecchio di Dionisio ma ci sono altre immagini, tra cui una che lo ritrae al Porto grande di Siracusa. E poi, un’altra in una azienda agricola mentre raccoglie un’arancia, una delle icone della Sicilia nel mondo.