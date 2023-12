il leader dei rolling stones

Mick Jagger, il leader dei Rolling Stones, è stato a Siracusa nelle ore scorse. A testimoniarlo alcune sue foto postate sui profili social della rockstar. “Taking a break in Italy and doing some writing” ha scritto il vocalist della leggendaria band inglese, sottolineando di avere fatto un salto in Italia per prendersi una pausa per poi rimettersi al lavoro.







I luoghi simbolo di Siracusa

Nelle foto, che in poco tempo sono state commentate e condivise dai fan, si scorge il cantante in alcuni luoghi simbolo di Siracusa: in piazza Duomo, affacciato da uno dei balconi di Palazzo Beneventano del Bosco, nel parco archeologico di Siracusa, nell’area del Castello Eurialo e poi davanti ad un peschereccio ormeggiato al Porto di Siracusa dal nome Madonna delle Lacrime di Siracusa.

L’ultima volta a settembre

L’ultima visita a Siracusa di Mick Jagger è avvenuta a settembre: in quell’occasione, poco prima dell’uscita del 24esimo album della band, dal titolo Hackney Diamonds, la rockstar si fermò a cena in un ristorante di Ortigia.