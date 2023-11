salgono a 102 i posti letto

L’appalto per la realizzazione di 17 nuove unità abitative, complete di arredi ed elettrodomestici, nell’ostello dei migranti di Cassibile è stato affidato all’azienda alla società cooperativa Modulcasa Line Teknoservice.

I posti letto ed il costo dell’opera

Salgono così a 102 i posti per i braccianti agricoli, in possesso di contratti di lavoro, che, nel periodo compreso tra marzo e luglio, sono impiegati nelle aziende agricole del Siracusano. Il costo totale del progetto è di 1.675.453,18 euro e rientra nella linea di finanziamento del PON Legalità per l’emergenza alloggiativa con riguardo ai cittadini extracomunitari impegnati nei lavori stagionali in agricoltura.

Rigenerazione del quartiere di Cassibile

L’intervento prevede un’azione di rigenerazione fisica e sociale di una zona periurbana della città di Siracusa, dove si sostituisce il fenomeno della baraccopoli abusiva costruita dai migranti lavoratori stagionali, con un’area attrezzata che garantisce condizioni di vita più dignitose e soprattutto salubri non solo per gli stagionali ma per l’intera popolazione della frazione di Cassibile.

Realizzare altri presidi

Previsto l’allestimento di un’area attrezzata stabile dove fornire un’accoglienza con alloggio, servizi igienici, spazi di socialità all’aperto ai lavoratori agricoli stagionali migranti. Oltre all’alloggio, l’idea è di creare un presidio sanitario, un servizio di consulenza legale, un punto informazioni finalizzato al contrasto al caporalato e alla promozione dei diritti dei lavoratori, un servizio di gestione dell’accoglienza.