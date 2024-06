udienza in tribunale

Ha negato di aver minacciato la moglie con una pistola il 54enne di Siracusa, G.C., arrestato nei giorni scorsi dalla polizia dopo la denuncia della consorte.

Udienza in Tribunale

Si è difeso così l’uomo, assistito dall’avvocato Junio Celesti, nel corso dell’udienza di convalida della misura cautelare davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa.

Il gip lo scarcera

Il 54enne, che si trovava in cella, nel penitenziario di contrada Cavadonna, come disposto dalla Procura, è stato scarcerato dal gip di Siracusa: si trova adesso nella sua abitazione, con l’obbligo di indossare il braccialetto elettronico mentre la donna è in un luogo segreto.

La pistola

Secondo quanto sostenuto dalla polizia, quando gli agenti si sono presentati nell’abitazione della coppia, a Cassibile, dopo una segnalazione della vittima, il 54enne sarebbe stato in evidente stato di agitazione e nel corso della perquisizione è stata rinvenuta la pistola, una Beretta modificata, con il relativo caricatore rifornito con tre cartucce.

Un caso a Pachino

Nelle settimane scorse, i carabinieri di Pachino hanno arrestato un 23enne del posto accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni aggravate e minacce. Il giovane, secondo quanto emerge nella ricostruzione dei carabinieri, avrebbe assunto un atteggiamento violento nei confronti della convivente che sistematicamente avrebbe ingiuriato, minacciato di morte e picchiato con calci e pugni procurandole lesioni.

La denuncia

La donna, che temeva per la sua vita, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e così, a seguito della segnalazione della vittima, i carabinieri hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura di Siracusa, dalle quali sono emersi diversi episodi di maltrattamenti, anche precedenti e mai denunciati.

Ai domiciliari

Gli elementi di indagine raccolti dai militari sono stati posti al vaglio dell’Autorità giudiziaria aretusea che, concordando con i riscontri investigativi, ha chiesto al Tribunale una misura cautelare nei confronti dell’uomo che è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.