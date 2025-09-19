I carabinieri di Rosolini hanno arrestato un 47enne per atti persecutori e lesioni personali commessi nei confronti della ex 44enne.

La denuncia

Si tratta dell’epilogo di un’indagine scaturita dalla denuncia della vittima di violenze verbale e fisica. In un’occasione, il 47enne l’avrebbe inseguita a piedi e l’avrebbe rincorsa con in mano una bottiglia di acido minacciandola di sfregiarla. La vittima è riuscita a divincolarsi fino a recarsi nella caserma dei carabinieri.

Le indagini

I militari hanno rintracciato e bloccato l’uomo e, grazie agli elementi raccolti tramite la visione di filmati di videosorveglianza e le dichiarazioni rese dai testimoni, la Procura di Siracusa ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con l’applicazione del braccialetto elettronico