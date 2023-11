In manette un uomo di 64 anni

Ha minacciato l’ex compagna di ucciderla “come Giulia Cecchettin”, la ragazza veneta vittima di femminicidio. Un uomo di 64 anni di Priolo, nel Siracusano, è stato arrestato. Il gip del tribunale di Siracusa ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con l’accusa di atti persecutori.

Pedinamenti e molestie continue

Secondo quanto denunciato dalla ex compagna, il 64enne si sarebbe reso responsabile di aggressioni, pedinamenti e molestie. In una occasione avrebbe minacciato di morte la donna. “Se non torna con me – avrebbe detto – gliela faccio finire come a quella di cui stanno parlando in televisione”, facendo riferimento quindi al caso di Giulia Cecchettin. Il gip ha anche disposto l’obbligo del braccialetto elettronico per il 64enne.

Episodio simile nel Ragusano

Situazione simile accaduta recentemente nel ragusano. Minaccia di morte l’ex compagno e lo annuncia telefonicamente anche ai carabinieri quali sono le sue intenzioni. Un 23enne di Vittoria, nel Ragusano, arrestato su disposizione del gip del tribunale di Palmi. A suo carico una sfilza di accuse: lesioni personali, minacce, stalking e diffamazione. Infatti le minacce sono solo la punta dell’iceberg di un crescendo di continue violenze fisiche e psicologiche nei confronti per l’appunto dell’ex compagno.

Anche la violenza fisica

Il giovane avrebbe picchiato e perseguitato in ogni modo il suo partner anche con appostamenti sotto casa e ripetute molestie telefoniche. E’ arrivato persino a postare sui social un video in cui annunciava l’intenzione di ucciderlo e manifestando la stessa volontà anche in telefonate fatte ai carabinieri. Il provvedimento è stato comunicato ai carabinieri della compagnia di Palmi ed eseguito materialmente da quelli della compagnia di Vittoria. A denunciarlo era stato l’ex compagno che ai carabinieri della stazione di Palmi ha riferito di svariati episodi, avvenuti in sei mesi tra Palmi e Gioia Tauro. In questo lasso di tempo l’indagato lo avrebbe picchiato e minacciato. Il giovane aveva anche diffamato l’ex tramite le piattaforme social. Il 23enne, inoltre, ha pubblicato sui social alcuni video in cui lui stesso diceva che era in procinto di recarsi a Palmi per uccidere l’ex compagno.

