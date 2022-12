è accaduto a pachino

Gli agenti del commissariato di Pachino hanno arrestato un uomo di 37 anni per estorsione ai danni di una donna, sua ex fidanzata.

La richiesta di aiuto della donna

In particolare, gli agenti, che erano fuori servizio, si trovavano all’interno di un bar di Pachino, dove si è recata una donna che chiedeva aiuto in quanto sosteneva di essere stata aggredita dal suo ex compagn. I poliziotti, usciti dal locale, hanno bloccato l’uomo che era in stato di alterazione psicofisica e stava lanciando pesanti minacce nei confronti della donna.

Ha preso 100 euro dalle ex compagna

Dagli accertamenti compiuti, gli agenti hanno fatto luce sulla vicenda: secondo quanto emerso nella ricostruzione della polizia, il 37enne, con precedenti penali, avrebbe pressato la ex compagna per farsi consegnare del denaro, 100 euro, trovato nelle tasche dell’uomo. Come disposto dall’Autorità giudiziaria l’arrestato è stato posto ai domiciliari.

Violenze a familiari

I carabinieri di Carlentini hanno arrestato un 34enne per maltrattamenti contro familiari e lesioni personali. La vittima è la madre, che, secondo la tesi dei militari, sarebbe stata al centro di altri violenti pestaggi da parte del figlio.

Le richieste di denaro

La ragione consisterebbe nelle continue richieste di denaro da parte del 34enne, che dopo l’ennesimo rifiuto da parte della donna, l’ha aggredita con calci e pugni, provocandole la frattura del setto nasale prima di allontanarsi dall’abitazione.

Figlio violento in carcere

carabinieri di Carlentini, informati da una telefonata, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno arrestato,

accompagnandolo nel carcere di Siracusa. Alla vittima, soccorsa dal 118, sono state riscontrate lesioni guaribili in 15 giorni.

Violenza a Pachino

Gli agenti del commissariato di polizia di Pachino hanno denunciato, nei giorni scorsi, un uomo di 36 anni accusato di lesioni personali pluriaggravate. La vittima è la madre che, stando alla ricostruzione delle forze dell’ordine, avrebbe subito delle lesioni al volto e ad una gamba.