misura cautelare per un 40enne di avola

Gli agenti del commissariato di Avola hanno eseguito una misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, con divieto di avvicinamento ai familiari nei confronti di un uomo di 40 anni, di Avola.

Il provvedimento si è reso necessario poiché il 40enne, con problemi di alcolismo e di droga, in più occasioni, si sarebbe reso protagonista di episodi di maltrattamenti nei confronti dei propri parenti conviventi, offendendoli e minacciandoli in modo continuo.

Botte a mamma e nonna

Il 5 dicembre scorso, l’uomo avrebbe aggredito la nonna e la madre, costrette a fare ricorso alle cure mediche ma quest’ultima circostanza avrebbe messo con le spalle al muro i familiari, che, temendo ormai per la propria incolumità ed avendo ormai imboccato da tempo il tunnel della paura, hanno chiesto aiuto alla polizia.

Le indagini

Ne sono scaturite delle indagini da parte degli agenti del commissariato di polizia che hanno trovato riscontro alle indicazioni fornite dalle vittime, per cui il gip del Tribunale di Siracusa ha disposto l’allontanamento dell’indagato

dalla propria casa familiare, con divieto di avvicinarsi ai propri congiunti, mantenendo almeno una distanza di duecento metri dagli stessi.

Minacce ai familiari a Priolo

Prima di questo episodio, se ne era verificato uno analogo a Priolo, nel Siracusano. I carabinieri di Priolo Gargallo e della Sezione Radiomobile di Siracusa hanno arrestato un 39enne che avrebbe minacciato con una pala ed una mazza in ferro i suoi parenti.

Chiesti soldi per comprare droga

Avrebbe voluto dei soldi e sarebbe stato disposto a tutto per avere del denaro che, stando alle indicazioni delle forze dell’ordine, gli sarebbe servito per comprare della droga.

Bloccato con lo spray al peperoncino

Le vittime, temendo per la loro incolumità, hanno chiesto l’intervento dei carabinieri che si sono recati sul posto in pochi minuti. Hanno incrociato il 39enne, che era in evidente stato di alterazione e soprattutto con quelle armi in mano, per cui i militari hanno deciso di usare lo spray al peperoncino per placarlo.