I Carabinieri arrestano a Ragalna (CT) due uomini originari di Paternò, sempre nel Catanese, sulla Strada provinciale 57.

Il fermo dell’auto lungo la provinciale

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Paternò hanno arrestato due paternesi, un 51enne, e un 28enne, per il reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. I militari, lungo la S.P. 57, hanno controllato i due a bordo di una Daewoo Matiz, che sin dall’inizio del controllo erano nervosi e irrequieti.

La perquisizione e il sequestro della droga

Dopo una perquisizione sono stati trovati 110 grammi di marijuana e 280 euro, ritenuti che il 51enne aveva nascosto nella tasca destra dei suoi pantaloni e due involucri di carta alluminio contenenti complessivamente 2 grammi di marijuana, nascosti in un vano portaoggetti e la somma di denaro di 200 euro che il 28enne aveva nella tasca dei pantaloni.

Scatta l’arresto per i due uomini

I Carabinieri hanno sottoposto a sequestro la droga e il denaro ed hanno posto i due paternesi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.

Controlli anche nel Palermitano

I carabinieri della Compagnia di Misilmeri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, a Marineo e Godrano (Pa). A Marineo, sono state denunciate due persone di 32 anni e 24 anni accusate di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Soldi e droga in casa

Nel corso delle perquisizioni personale e domiciliare, sono state trovate in possesso, nelle rispettive abitazioni, di circa 150 grammi tra hashish e marijuana e 1.800 euro in contanti.

Controlli anche lungo le strade

Durante i controlli stradali a un automobilista è stato trovato nella vettura un coltello di 36 centimetri. Il conducente è stato denunciato per porto abusivo d’armi. Sei persone sono state le persone segnalate alla Prefettura di Palermo come assuntori di sostanze stupefacenti. La droga sequestrata è stata trasmessa al laboratorio analisi del Comando Provinciale di Palermo per le analisi.