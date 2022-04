Agli arresti domiciliari

I poliziotti delle Volanti di Messina hanno fermato di un 29enne messinese accusato di detenzione e coltivazione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di circa 50 grammi di marijuana e di materiale utile per il confezionamento, tra cui carta in alluminio e bilancino.

La droga in casa

La droga la teneva per lo più in casa, all’interno di un armadio, in barattoli di vetro o già suddivisa in singole dosi. Nel salone di casa aveva inoltre organizzato una piccola coltivazione indoor a lampade UV di piante di cannabis. Rinvenuto e sequestrato anche tutto l’occorrente per la coltivazione.Inutile il tentativo di nascondere, nel corso della perquisizione, una somma di denaro, 770 euro, ritenuta verosimile provento di spaccio e pertanto sottoposta a sequestro. Dopo l’arresto, il ventinovenne, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.

Fermato corriere della droga

I Finanzieri di Messina, con l’ausilio delle unità cinofile, hanno sequestrato 7 chili di cocaina in transito dagli imbarchi di Messina arrestando due persone. Si tratta di un uomo straniero e una donna italiana, di origini calabresi, ritenuti responsabili dell’illecito traffico di narcotico.

Il controllo a Messina

In particolare, grazie al fiuto dei cani antidroga Ghimly ed Haidy, durante il controllo di una autovettura appena sbarcata dalla costa calabra, le Fiamme Gialle del Gruppo di Messina hanno rinvenuto sei panetti di cocaina per sette chili, trasportati all’interno di un doppio fondo ricavato nel vano porta oggetti anteriore della vettura.

Scatta l’arresto dei due

Entrambi gli indagati sono stati tratti in arresto, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere, mentre la donna è stata posta agli arresti domiciliari. Il complessivo quantitativo di droga sottoposto a sequestro, opportunamente miscelato con altre sostanze da taglio, avrebbe potuto fruttare, sulle piazze di spaccio della provincia, oltre 1,8 milioni di euro.

Ancora corrieri della droga

Nei giorni scorsi in manette un uomo di 40 anni di Ragusa considerato un corriere della droga. Stava trasportando in macchina ben mezzo chilo di cocaina. All’altezza dello svincolo stradale di Ragusa Nord i finanzieri hanno fermato una autovettura che procedeva a velocità sostenuta il cui conducente, all’atto del controllo manifestava sin da subito un evidente stato di agitazione e insofferenza. Da un sommario riscontro del mezzo veniva rilevata la presenza di una busta incastrata nell’intercapedine tra il sedile passeggero e la plancia con all’interno una ulteriore busta trasparente in cellophane riportante la scritta “500 gr”. Il contenuto appariva per aspetto e consistenza simile alla sostanza stupefacente tipo cocaina.

Le verifiche

Rientrati in caserma i militari procedevano all’analisi speditiva della sostanza mediante utilizzo di appositi reagenti in dotazione, i quali confermavano la classificazione dello stupefacente in cocaina per complessivi 516 grammi. Dato l’elevatissimo grado di purezza, lo stupefacente rinvenuto avrebbe consentito un “taglio” tale da quadruplicare il quantitativo ed il conseguente guadagno illecito stimato in oltre 200 mila euro.

“Fenomeno in crescita”

Sono scattate dunque le manette per il corriere che è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa per essere messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. “Il consumo e l’abuso di sostanze stupefacenti – si legge in una nota del comando provinciale di Ragusa della guardia di finanza – è un fenomeno tristemente in crescita nel nostro Paese e rappresenta una delle primarie fonti di finanziamento della criminalità organizzata. Il sequestro operato dalla fiamme gialle iblee evidenzia il costante impegno profuso quotidianamente dalla guardia di finanza a contrasto di ogni forma di illecito che si insinua nel territorio in un momento di incertezza generale derivante sia dall’emergenza epidemiologica che dai precari equilibri internazionali”.