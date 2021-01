sospesa l'assistenza domiciliare agli anziani

Crescono i contagi nel Siracusano così come le preoccupazioni dei sindaci. Pochi minuti fa il capo dell’amministrazione di Noto ha chiuso le scuole dell’infanzia fino al 16 gennaio, nelle ore scorse il suo collega di Priolo, Pippo Gianni, ha ammesso che sarà pronto a chiedere la zona rossa se i positivi dovessero aumentare ancora.

I primi cittadini di Avola e Floridia hanno già disposto il divieto di stazionamento sulle strade e le piazza del paese ma pochi istanti fa il sindaco di Melilli, Giuseppe Carta, ha varato una mini zona rossa, firmando una ordinanza restrittiva.

“Ecco le disposizioni. Divieto di stazionamento – spiegano dal Comune di Melilli – a Melillli, Villasmundo e Città Giardino; tamponi per i volontari e cittadini; controllo del rispetto della quarantena e dell’isolamento fiduciario; mappatura dei contatti positivi e della catena dei contagi; presidio a Villamsundo della protezione civile e della misericordia nei pressi del centro della frazione; chiusura di asili e scuole d’infanzia per sanificazione Melilli e Villasmundo con sospensione del trasporto scolastico; sanificazione di tutte le strade e le piazze di Villasmundo; chiusura dei mercati settimanali a Melilli e Villamsundo; sospensione assistenza domiciliare agli anziani; sospensione trasporto sociale per cimitero e mercato a Melilli”.

Proprio ieri, il sindaco aveva lanciato un appello alla popolazione sui comportamenti responsabili dopo la scoperta che un gruppo di ragazzi, amanti della movida, erano risultati positivi al Covid19.

Sono 1.587 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.698 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 18,25%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 42.819 con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti sono 237.

La distribuzione nelle province vede Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.