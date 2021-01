emergenza sanitaria

Sono 225 le persone residenti a Noto risultate positive al Covid19. Un numero importante considerato che si tratta di una comunità di circa 24 mila abitanti, ragione per cui il sindaco, Corrado Bonfanti, ha deciso di chiudere le scuole d’infanzia fino al 16 gennaio.

” Sono 225 gli attuali positivi a Noto – dice il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti – ovvero le persone prese in carico dall’Usca e risultate positive ai tamponi molecolari effettuati dall’Asp e registrati nel sistema alla data di oggi. Sono 131 le persone in quarantena fiduciaria, ovvero le persone attualmente registrate nel sistema dell’Asp in isolamento obbligatorio in attesa di tampone di verifica. Ricordiamoci sempre di indossare la mascherina, evitare gli assembramenti, rispettare le distanze ed igienizzare spesso le mani”.

Forte incremento dei contagi anche a Priolo Gargallo. I positivi nel centro industriale del Siracusano sono attualmente 33, con un incremento di 9 unità rispetto agli ultimi dati trasmessi al Comune dall’ASP, il 37,5% in più. Altre 16 persone si trovano in isolamento domiciliare, 9 in più, e 7 in quarantena, poiché provenienti da zone a rischio.

Il sindaco di Priolo, Pippo Gianni, è piuttosto preoccupato, al punto di ammettere di volere chiedere la zona rossa se la situazione dovesse peggiorare. “Se in questa settimana dovessero salire ancora i contagi – ha concluso il

Sindaco Gianni – firmerò un’ordinanza di chiusura di strade e piazze dove si verificano assembramenti e

chiederò che Priolo venga dichiarata zona rossa”.

Sono 1.587 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia su 8.698 tamponi con un tasso di positività in leggera discesa ma sempre molto alto al 18,25%. Le vittime sono state 37 nelle ultime 24 ore che portano a 2765 deceduti dall’inizio della pandemia.

I positivi sono 42.819 con un aumento di 1.333 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.506, 33 in più rispetto a ieri, mentre i ricoveri in regime ordinario sono 1298, 33 in più rispetto a ieri. In terapia intensiva i ricoveri sono 208, esattamente come ieri. I guariti sono 237.

La distribuzione nelle province vede Catania con 469 nuovi casi, Palermo 451, Messina 246, Siracusa 232, Caltanissetta 75, Agrigento 35, Enna 35, Ragusa 31, Trapani 13.