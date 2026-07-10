Si nascondeva nelle campagne di Pachino nel tentativo di sottrarsi alla cattura, ma è stato rintracciato e arrestato dagli agenti del commissariato di Polizia. L’uomo, cittadino straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Siracusa perché gravemente indiziato di atti sessuali ai danni di un minore.

L’inchiesta è partita subito dopo i fatti, avvenuti lo scorso giugno a Pachino, quando il minore ha denunciato di avere subito gli abusi. Gli investigatori hanno avviato immediatamente le ricerche del presunto autore, che era privo di documenti di identificazione e risultava senza una stabile dimora.

Determinante, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è stato il contributo fornito da numerosi testimoni, le cui dichiarazioni hanno consentito di orientare le indagini. Fondamentali anche le immagini acquisite dai sistemi di videosorveglianza installati nell’area dove si sarebbero verificati i fatti.

Nel frattempo il presunto responsabile aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendo particolarmente complessa la sua individuazione. Le ricerche, coordinate dall’autorità giudiziaria, sono proseguite senza interruzione fino al rintraccio dell’uomo, individuato mentre si nascondeva nelle campagne della zona.

Bloccato dagli agenti, è stato arrestato in esecuzione della misura cautelare e condotto in carcere.