in onda venerdì alle 23,30

Siracusa e il mito greco, in onda venerdì alle 23,30 su Rai 3, è il titolo della puntata conclusiva di Viaggio in Sicilia, il ciclo di trasmissioni che scrittrice Simonetta Agnello Hornby, assieme al fumettista Massimo Fenati, ha dedicato alla sua terra di origine.

La Film Commission

Le riprese sono state realizzate lo scorso settembre con l’assistenza della Film Commission del Comune. La troupe è andata alla scoperta degli angoli noti e meno della città, cominciando da Ortigia, per poi spingersi fino a Pantalica, sito accomunato a Siracusa nel riconoscimento Unesco.

La puntata

Simonetta Agnello Hornby, con le riconosciute doti di scrittrice, guiderà i telespettatori nell’ultima, suggestiva tappa di in un viaggio inedito che ha già toccato anche Agrigento, Palermo e Catania. Non mancheranno gli assaggi delle specialità enogastronomiche ricche di contrasti e contaminazioni, che sono il tratto distintivo della Sicilia in tutti i suoi aspetti.

Promozione di Siracusa

“Il 2023 si chiude – commenta l’assessore alla Cultura e al Turismo, Fabio Granata – con l’ennesima promozione di qualità per Siracusa, resa possibile dalla nostra Film Commission. Tante novità e produzioni già si profilano per il nuovo anno. Si delinea sempre più il profilo di una grande capitale di turismo e cultura all’altezza della sua storia».