Notte di intenso lavoro per i vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, impegnati senza sosta a causa del maltempo legato al passaggio del ciclone Harry. Per l’intera provincia la Protezione civile ha diramato l’allerta rossa, in considerazione delle condizioni meteo avverse che hanno interessato il territorio nelle ultime ore.

Gli interventi

Sono oltre 70 gli interventi effettuati nelle ultime 24 ore, molti dei quali concentrati durante la nottata tra Siracusa, Augusta e Priolo Gargallo. Le forti raffiche di vento hanno provocato la caduta di alberi e pali, la divelzione di cavi elettrici e conseguenti interruzioni dell’energia elettrica in diverse zone.

Le segnalazioni

Numerose le segnalazioni anche per elementi costruttivi pericolanti, tendoni, lamiere e cartelloni pubblicitari spinti dal vento e finiti sulla carreggiata, con seri rischi per la viabilità.

Marzamemi evacuata

In risposta all’emergenza legata al moto ondoso eccezionale, nella serata di ieri il sindaco di Pachino ha firmato un’ordinanza di sgombero del borgo marinaro di Marzamemi, minacciato dalle onde alte. Le famiglie evacuate hanno trascorso la notte nelle strutture comunali messe a disposizione dall’amministrazione, mentre altre hanno trovato ospitalità presso parenti.

Invito alla prudenza

La macchina dei soccorsi resta attiva e in costante monitoraggio, mentre le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza e al rispetto delle indicazioni della Protezione civile, in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche.