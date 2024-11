Dagli esami si potrà capire cosa ha causato la morte della giovane Margaret Spada, 22 anni, che era partita serena da Lentini, accompagnata dal fidanzato, con l’intenzione di sottoporsi a un intervento al naso, affidandosi a medici della Capitale.

La tragedia

Margaret è morta però prima dell’intervento, subito dopo la somministrazione dell’anestesia locale eseguita in un ambulatorio del centro medico estetico al quale si era rivolta. Trasportata in ospedale a nulla sono serviti i tentativi di tenerla in vita.

I carabinieri del Nas di Roma hanno sequestrano la documentazione e i farmaci utilizzati per somministrare l’anestesia locale. In corso le indagini di polizia giudiziaria all’interno dell’ambulatorio per cercare di capire se siano stati rispettati i protocolli ma anche a se l’anestesia sia stata effettuata da un professionista. La Procura ha disposto l’autopsia, prevista nelle prossime ore.

Le indagini

Le dinamiche successive all’operazione rimangono ancora poco chiare. Quello che è certo è che la notizia del suo peggioramento e della morte ha scosso profondamente la comunità lentinese, dove Margaret era molto conosciuta e amata.

Da qualche giorno, sui social si moltiplicano i messaggi di cordoglio indirizzati alla famiglia Spada. In particolare, molte persone hanno espresso la loro vicinanza al padre della ragazza, Giuseppe Spada, ex consigliere comunale e dirigente della società sportiva Leonzio 1909.

Le indagini sono appena cominciate. Per fare luce sulle cause del decesso, la Procura ha avviato un’inchiesta, che includerà l’autopsia e l’esame delle cartelle cliniche. L’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. La famiglia, che ha già sporto denuncia e nominato un avvocato, si trova a Roma, sconvolta dalla perdita e chiede giustizia per una tragedia avvenuta dopo un intervento chirurgico considerato di routine.

La disperazione della famiglia

«”La famiglia di Margaret Spada è chiusa in un profondo silenzio. In questo momento di dolore mantiene il massimo riserbo – ha detto l’avvocato della famiglia Spada, Alessandro Vinci -. Sarà l’autopsia a chiarire le cause che hanno provocato il decesso della giovane”.