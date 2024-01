E’ morto in mattinata a Siracusa Ezechia Paolo Reale, 63 anni, avvocato penalista, siracusano. Il professionista è stato assessore regionale all’Agricoltura e per ben due volte è stato candidato sindaco di Siracusa nell’area del Centrodestra e rivestiva la carica di segretario generale e componente del Board of Directors e del Comitato Scientifico Regionale del Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights.

Like this: Like Loading...