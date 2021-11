Un uomo di 61 anni è morto folgorato nella sua villa

Si stava facendo una doccia ed una scarica elettrica gli è stata fatale

E’ stata la moglie a dare l’allarme ed chiedere il soccorso del 118

Tragedia in una villa in contrada Fanusa, zona balneare a sud di Siracusa, per la morte di un uomo di 61 anni, siracusano, morto folgorato mentre si stava facendo una doccia.

Il soccorso della moglie

La tragedia è avvenuta stamane sotto gli occhi della moglie che ha prima provato a prestare le prime cure al consorte e poi ha chiesto l’intervento del 118.

Il decesso

Il personale medico, arrivato poco dopo la telefonata al centralino della sala operativa, ha tentato di strappare alla morte il 61enne: gli è stato applicato un massaggio cardiaco ma tutti gli sforzi si sono rilevati inutili, la vittima è deceduta.

Le indagini della polizia

Sul luogo della tragedia, si sono recati gli agenti delle Volanti, al comando della dirigente, Giulia Guarino, che hanno compiuto un sopralluogo insieme ai Vigili del fuoco del comando provinciale. Le cause della morte sarebbero, dunque, riconducibili ad un corto circuito dell’impianto di riscaldamento dell’acqua che è stato fatale al 61enne, colpito da una scarica elettrica piuttosto forte.

Accertamenti sull’impianto

Le sue condizioni sono apparse subito gravi ed il cuore non ha retto a quello shock. Saranno compiuti degli accertamenti sullo scaldabagno, al fine di comprendere per quale motivo si è verificato l’incidente. Per la famiglia, conoscere le ragioni del problema cambierà davvero poco: non dovrebbe essere eseguita l’autopsia, la salma sarà restituita ai parenti per la celebrazione del rito funebre.

Sentita la moglie

Gli inquirenti, con evidente fatica e difficoltà, hanno provato a sentire la donna, anch’essa molto provata e distrutta da una tragedia inaspettata. La polizia tenterà di ricostruire gli ultimi istanti di vita dell’uomo, che, come ogni mattina, entrava in quella doccia prima di iniziare la giornata.