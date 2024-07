a seguito di un incidente stradale

La Procura di Siracusa ha disposto l’autopsia sul corpo senza vita di Salvuccio Oliva, lo studente di 16 anni di Lentini morto dopo essere stato investito da una macchina mentre era in sella al suo scooter insieme ad un amico.

La morte del 16enne

L’incidente si è verificato venerdì scorso in via Solferino, angolo via Agnone, a Lentini. Con molta probabilità si terrà domani pomeriggio e si comprenderanno le ragioni del decesso del ragazzino, che frequentava la 3G del Liceo Scientifico “Gorgia – Vittorini” di Lentini.

Inchiesta per omicidio stradale

Per il suo decesso il pm ha aperto una inchiesta per omicidio stradale: i militari della stazione di Lentini e del nucleo operativo della compagnia di Augusta coordinati dal luogotenente Silvio Puglisi, nei giorni scorsi, hanno acquisito alcune immagini riprese dalle telecamere della zona e degli esercizi commerciali per ricostruire esattamente l’impatto tra l’autovettura “Polo” condotta da un 50enne di Villasmundo e lo scooter con a bordo Salvuccio Oliva e un amico di tredici anni.

Il messaggio della scuola alla famiglia

Intanto il dirigente scolastico dell’Istituto “Gorgia – Vittorini” Vincenzo Pappalardo, i docenti e gli studenti hanno inviato un messaggio di vicinanza alla famiglia Oliva – Cappello. “Il Dirigente e tutta la Comunità scolastica – si legge nel messaggio – esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’alunno Salvo Oliva. Il tragico incidente ci lascia affranti e sgomenti. Il trascorrere del tempo non affievolisca il sentimento comunitario che oggi ci vede tutti uniti nel pianto per l’atroce perdita del nostro studente. Alla famiglia, ai suoi affetti più cari, ai compagni di classe di Salvo, il commosso, sentito, partecipato, abbraccio”.

Morto tra Portopalo e Pachino

Una decina di giorni fa è deceduto in un incidente stradale tra Portopalo di Capo Passero e Pachino, nel Siracusano, un 48enne, residente a Pachino, caduto mentre stava percorrendo quel tratto in sella ad uno scooter.