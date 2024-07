rito religioso domani alle 10

Si terranno domani alle 10, nella chiesa di Sant’Alfio, i funerali del giovane Salvuccio Oliva, 16 anni, vittima di un incidente stradale avvenuto in via Solferino angolo via Agnon, nel centro storico di Lentini.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, lo studente lentinese era a bordo di uno scooter, in compagnia di un amico di tredici anni, quando è stato travolto da una Polo Wolkswgen guidata da un 50 enne di Villasmundo che non si è fermato per prestare soccorso.

La veglia

Questa sera, dopo le 19, la salma di Salvuccio verrà traslata dall’obitorio dell’ospedale in chiesa di Sant’Alfio dove si svolgerà una veglia di preghiera. Il padre, infatti, è devoto di San’Alfio. La messa funebre verrà presieduta da don Maurizio Pizzo, parroco dell’ex cattedrale.

Lutto cittadino

Il sindaco di Lentini Rosario Lo Faro ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali. Intanto, ieri pomeriggio, si è svolta l’autopsia sul corpo di Salvuccio. Secondo gli accertamenti del medico legale lo studente è morto per un gravissimo politrauma cranico -toracico.

Funerale di Aurora

Fuochi d’artificio, palloncini e magliette bianche con la foto della piccola Aurora, al funerale della bimba di tre anni morta nell’incidente a Villabate tra sabato e domenica notte in via Natta.

Le parole del sacerdote

“Aurora ci guarda, ci custodisce con il suo sguardo particolare”, ha detto Don Fabrizio Moscato a quanti hanno preso parte alla funziona religiosa nella parrocchia di Sant’Agata a Villabate. “Uno sguardo che era con degli occhi azzurri come il cielo e che oggi è diventato di cielo” ha aggiunto il sacerdote. La fede, per chi crede, è consolatoria. Come diceva l’apostolo Paolo è “certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Siamo grati perché il signore ce l’ha donata, l’ha donata alla sua famiglia e alle persone che hanno conosciuto la sua gioia”.