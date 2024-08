Grave incidente lungo la strada statale 124, nota come la Siracusana. Per cause che dovranno essere accertate si sono scontrate una motocicletta ed un Suv. Ad avere la peggio è stato il conducente della motocicletta ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Lo scontro è avvenuto nei pressi dello svincolo di accesso all’autostrada Siracusa gela. Sul posto la polizia municipale. Lo svincolo è rimasto parzialmente chiuso per consentire i rilievi e, inb seguito, lo sposta,mento dei mezzi.

Periodo nero per gli incidenti stradali ai siciliani

E’ un periodo nero per i siciliani sulla strade. Vittoria è in attesa del rientro della salma di Nicole Lorefice, la diciannovenne estetista tragicamente scomparsa a Rodi a seguito di un incidente stradale. La giovane si trovava in vacanza sull’isola greca con il fidanzato e un gruppo di amici.

Dettagli dell’incidente e conseguenze fatali

Mentre era a bordo di una moto a noleggio, Nicole è stata investita da un autobus. Nonostante l’intervento immediato dei soccorsi, le sue condizioni sono apparse subito critiche a causa delle gravi lesioni riportate. Sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza, Nicole non è sopravvissuta.

Rientro degli amici e ritardi nel rimpatrio

Il fidanzato e gli amici che erano con lei sono già rientrati in Italia. Il rimpatrio della salma ha subito un ritardo a causa dell’autopsia disposta dalle autorità greche e della chiusura del Consolato Italiano nella giornata di ieri.

I funerali di Nicole sono previsti per sabato. La famiglia, stretta nel dolore, ha deciso di interrompere la raccolta fondi avviata da alcuni parenti tramite l’Iban del padre.

