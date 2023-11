Il mezzo a tre ruote dopo l’impatto è cappottato

Paura questa notte per un incidente tra una motoape e un’auto in una strada extraurbana del Siracusano. Il mezzo a tre ruote si è ribaltato con all’interno due persone. La strada è rimasta chiusa per farla sgomberare dai detriti, i due sulla motoape sono rimasti feriti ma pare che non siano in pericolo di vita.

Dove è accaduto

Ad intervenire la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Lentini per l’incidente sulla statale 194 all’altezza del chilometro 17. Coinvolti per l’appunto 2 veicoli tra cui una motoape che si è ribaltata con due persone all’interno. Entrambi hanno riportato delle ferite e per questo recuperati dai sanitari del 118 e trasportati all’ospedale di Lentini. Sul posto i carabinieri di Carlentini per i rilievi e la ricostruzione dell’impatto.

La tragedia nel palermitano

Gli incidenti con il coinvolgimento di una motoape in Sicilia spesso hanno avuto epiloghi tragici. In una tarda serata del marzo scorso sulla statale 113 a Carini, nel palermitano, un uomo di 90 anni, Vito Tranchina, a bordo di una motoape ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Inutili i tentati di soccorso per la vittima. A tentare di rianimarlo i sanitari ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto, non si è riusciti neanche a portarlo in ospedale.

Altro incidente mortale nel Trapanese

Appena qualche settimana prima si era verificato nel Trapanese un altro incidente mortale con una motoape coinvolta. E’ accaduto nelle strade di Valderice. Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del guidatore. Nel luogo dell’incidente mortale carabinieri, agenti della polizia municipale e vigili del fuoco per bonificare l’asfalto dove si era riversato molto carburante e olio. Lo scontro è avvenuto tra Napola e Crocci, nei pressi del ristorante Miramonti.

Like this: Like Loading...