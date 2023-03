Il tragico scontro sulla statale 113 a Carini

Incidente mortale nella tarda serata di ieri sulla statale 113 a Carini. Un uomo di 90 anni, Vito Tranchina, a bordo di una moto Ape ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto. Inutili i tentati di soccorso per la vittima. A tentare di rianimarlo i sanitari di un’ambulanza del 118 ma per l’anziano non c’era più nulla da fare. Il suo cuore ha smesso di battere sull’asfalto, non si è riusciti neanche a portarlo in ospedale.

Impatto vicino al supermercato Conad

La segnalazione dell’incidente mortale è arrivata intorno alle 22,30 di ieri sera. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti l’auto e la moto Ape, per cause ancora in via di accertamento, si sarebbero scontrate all’altezza del supermercato Conad, in zona Serracardillo. A quanto pare uno dei due veicoli sarebbe uscito da una stradina laterale mentre l’altro procedeva in direzione della statale.

Zona pericolosa

I residenti della zona di Serracardillo avrebbero fatto più volte presente alle autorità l’alta pericolosità di questo tratto di strada. Ad essere stato invocato uno spartitraffico per evitare che i veicoli che si immettono dalle strade laterali possano invadere anche in parte, facendo manovra, la corsia opposta. Molti degli incidenti accaduti in zona si sono verificati proprio per questo motivo.

Altro incidente mortale nel Trapanese

Appena qualche settimana fa si è verificato nel Trapanese un altro incidente mortale con una moto Ape coinvolta. E’ accaduto nelle strade di Valderice. Nello scontro tra una moto Ape e un’autovettura è morto Antonino Franco di 72 anni. La moto Ape è andata distrutta. Per Franco non c’è stato nulla da fare. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte del guidatore. Nel luogo dell’incidente mortale carabinieri, agenti della polizia municipale e vigili del fuoco per bonificare l’asfalto dove si era riversato molto carburante e olio. Lo scontro è avvenuto tra Napola e Crocci, nei pressi del ristorante Miramonti.

FOTO IL CARINESE

Like this: Like Loading...