intervento della polizia

Gli agenti di polizia di Siracusa hanno emesso sanzioni per un ammontare di 5 mila euro ai danni dei titolari di due pub, in Ortigia, dove si sono tenuti due concerti con musica alta, oltre i limiti imposti dalla legge.

Il cuore della movida

Il controllo è scattato nello scorso fine settimana anche a seguito delle segnalazioni dei residenti del centro storico, in particolare quelli che vivono a due passi dai locali, cuore della movida siracusana. Infatti, sono tra i più frequentati dai turisti e dai giovani del posto: durante gli accertamenti, si è scoperto che entrambi i gestori disponevano delle autorizzazioni per gli spettacoli ma “è stato superato il limite di emissioni sonore previste dalla vigente ordinanza del sindaco” precisano dalla Questura.

Annullato concerto

Nei giorni scorsi, in un Comune della zona montana del Siracusano, i carabinieri hanno annullato il concerto del rapper l’Elfo perché il gestore del locale dove si sarebbe dovuto tenere lo spettacolo non aveva alcuna autorizzazione. Nell’ambito della stessa verifica, i militari si sono accorti che in quell’agriturismo, il titolare impiegava 8 lavoratori senza alcun contratto.

Gli altri controlli

Inoltre, gli agenti della Squadra amministrativa di Siracusa hanno provveduto al ritiro di 4 pistole e 14 fucili da caccia posseduti da nove persone che avevano perso i requisiti previsti dalla legge, tra cui il mancato rinnovo del porto o della detenzione dell’arma o la non più validità del titolo autorizzativo. Sono stati sequestrati 107 proiettili per pistola e 83 cartucce a pallini da caccia. “La revisione straordinaria dei titoli autorizzativi per possedere armi si inquadra in un’ottica di prevenzione generale attesa la particolare attenzione posta dal legislatore sulla materia che regolamenta il possesso di armi da parte dei cittadini” precisano dalla Questura di Siracusa.