Movida selvaggia in Ortigia, violenta aggressione in nottata (VIDEO)

04/09/2021

Violenta aggressione nel cuore del centro storico di Siracusa

Indagini delle forze dell’ordine per risalire ai responsabili

Il video girato da dei turisti

Una violenta aggressione si è verificata questa notte ad Ortigia, il centro storico di Siracusa. Secondo alcune testimonianze, alcuni giovani sono stati aggrediti da altri, per cause che sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine ma per le vittime sono stati minuti drammatici.

Violenza cieca

Una violenza senza senso che è stata ripresa da alcuni turisti spagnoli che hanno già deciso di finire la loro vacanza a Siracusa dopo aver visto quelle scene. Il pestaggio è avvenuto nella zona di piazzetta san Rocco, a due passi da piazza Duomo, uno dei luoghi della movida siracusana ma, per fortuna, non ci sono state grave conseguenze per le vittime, che hanno potuto fare ritorno a casa.

Altri episodi a Siracusa

Nei giorni scorsi, si è scoperto di una rissa durante una mega festa con oltre 500 partecipanti che si è tenuta nella notte di San Lorenzo sulla spiaggia della Playa, a Siracusa, a ridosso del Porto Grande, organizzata in modo abusivo, in violazione di tutte le norme sul contenimento del Covid19.

Il costo del biglietto si sarebbe aggirato tra i 20 ed i 30 euro ma, dalle informazioni in possesso agli inquirenti, nel corso della serata, sarebbe scoppiata una rissa, forse perché qualcuno avrebbe voluto imbucarsi senza spendere nemmeno un centesimo. Sono volati calci e pugni, decine sono state le persone rimaste ferite, alcune di loro sono state costrette a fare ricorso alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I, riportando delle contusioni abbastanza serie.

Rissa ad Avola

Sono sei, tra cui due minorenni, le persone denunciate per una maxi rissa scoppiata ad Avola il 31 agosto scorso. Sono stati gli agenti del commissariato di Avola a condurre le indagini e dalle prime informazioni raccolte dalle forze dell’ordine, lo scontro sarebbe nato da un incidente stradale ma le parti non trovando un accordo hanno chiamato a raccolta le proprie famiglie.