indagini per risalire ai responsabili

Rissa tra migranti a Vittoria

Il video girato da un passante è finito su TikTok

Indagini per identificare i responsabili della zuffa

Una rissa è scoppiata in pieno giorno a Vittoria, nel Ragusano. A testimoniarlo un video girato da un passante e transitato su TikTok: in poco tempo, quelle immagini hanno fatto il giro dei social e della chat, scatenando molta indignazione ed al tempo stesso preoccupazione.

Scontro tra migranti

Protagonisti della zuffa sono stati alcuni giovani, tutti quanti stranieri, che si sono presi a botte in piazza del Popolo, il cuore della città del Ragusano, per cause che sono ancora da chiarire. Spetterà alle forze dell’ordine capire cosa possa avere scatenato tanta violenza, probabilmente queste stesse immagini serviranno agli inquirenti per identificare i partecipanti alla rissa.

Vittoria in zona arancione

Ma a guastare la serenità dei vittoriese è soprattutto la pandemia ed i tanti casi nel centro agricolo del Ragusano che, su provvedimento del presidente della Regione, è entrato in zona arancione, insieme alla vicina Comiso.

Fino al 6 settembre

Il provvedimento sarà valido da sabato 28 agosto e fino a lunedì 6 settembre compreso. Si aggiungono a Barrafranca e Niscemi rispettivamente a Enna e Caltanissetta. Ma si tratta di restrizioni che non incidono sulle chiusure delle attività commerciali.

Le restrizioni

E’ previsto l’ uso obbligatorio delle mascherine in tutti i luoghi al chiuso e in quelli all’aperto ove sono presenti più soggetti (ad esempio, strade e piazze), ad eccezione dei bambini di età inferiore ai 12 anni, di chi è affetto da patologie che ne rendono incompatibile l’utilizzo e di chi svolge attività sportiva all’aperto.

Tamponi per le feste

E’ inoltre previsto il divieto di assembramento nelle aree pubbliche; infine, per i banchetti e gli eventi privati restano ferme le disposizioni vigenti, con l’obbligo per gli operatori e per i partecipanti di avere effettuato il tampone nelle 48 ore antecedenti ad eccezione dei vaccinati.