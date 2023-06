Discoteca in piazza Duomo, “ricevimento con ospiti francesi, ballavano sui tavoli”

Gaetano Scariolo di

20/06/2023

“In uno dei locali di piazza Duomo era stato organizzato un ricevimento con ospiti francesi che ballavano sui tavoli”. E’ la ricostruzione, rilasciata a BlogSicilia, di un testimone su quanto accaduto nelle ore scorse nel salotto della città che sta scatenando numerose polemiche.

“Musica alta, sembrava una discoteca”

“La musica era altissima -spiega ancora il testimone – io ed i miei amici sci siamo recati in piazza Duomo per capire cosa stesse accadendo. C’erano altri siracusani, incuriositi nel vedere quella discoteca all’aperto nel cuore della notte: era già passata l’una”. Nel video si scorge la presenza di esponenti delle forze dell’ordine.

“Onestamente – racconta ancora il testimone -non hanno fatto nulla, se non osservare quello che si presentava ai loro occhi, di certo è incredibile che piazza Duomo si sia trasformata in una sala da ballo. Abbiamo visto che la musica era diffusa grazie a tre casse, ci siamo chiesti come sia stato possibile che nessuno sia intervenuto”.

Piazza Duomo senza controllo

In effetti, non è certamente la prima volta che in piazza Duomo si verifichino situazioni discutibili, come nel caso, avvenuto qualche settimana fa, del parcheggio di ben 16 van in attesa dell’arrivo dalla Cattedrale dei partecipanti ad un matrimonio.

La Polizia municipale, finita nel mirino delle critiche, nelle ore successive, aveva assicurato che avrebbe provveduto a sanzionare l’agenzia di noleggio di quei mezzi perché, naturalmente, non era stata rilasciata alcuna autorizzazione per restare lì.

La protesta degli apecalessini

Nei giorni successivi al parcheggio selvaggio dei van, un plotone di apecalessini è stato schierato in piazza Duomo, in pieno giorno per sensibilizzare l’amministrazione uscente ad affrontare il tema delle licenze da rilasciare ai proprietari di questi mezzi, usati per il trasporto dei turisti. Una manifestazione che, comunque, ha dato i suoi frutti perché il Comune, a meno di un giorno dall’apertura delle urne ha emesso un avviso per le licenze.