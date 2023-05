seconda invasione del salotto di ortigia

Non è bastata la “lezione” di sabato, con un plotone di Van schierato, senza alcuna autorizzazione, in piazza Duomo, in attesa della fine di un matrimonio celebratosi in Cattedrale.

Lo schieramento di apecalessini in piazza Duomo

Una vicenda che ha dimostrato l’assenza di controllo in quel momento di una zona così sensibile e soprattutto area pedonale ma, come se non bastasse, nella mattinata di oggi, nel salotto di Ortigia, si sono “accomodati” gli apecalissini, quelli usati per il trasporto dei turisti, i cui proprietari, perlopiù, esercitano la professione in modo abusivo, non disponendo di licenze.

Stando ad informazioni del Comune di Siracusa, solo sette di loro sono in regola, gli altri sono in attesa del rilascio delle autorizzazioni: alcuni di questi, la settimana scorsa, hanno protestato davanti a Palazzo Vermexio, la sede dell’amministrazione comunale, portandosi dietro solo un cartellone, chiedendo al governo della città di velocizzare le procedure per le licenze.

Il plotone dei Van

Questa volta, però, sono entrati con gli apecalissini in piazza Duomo, schierandosi, come i Van di sabato scorso. Anche in questo caso, i passanti hanno mostrato indignazione per il secondo sfregio a distanza di pochi giorni. Ci sono anche gli agenti della Polizia municipale sul posto ma questo gesto è un altro schiaffo alle regole.

Secondo schiaffo alle regole

Ieri, in una nota, diffusa dal Comune, gli agenti della Polizia municipale hanno sostenuto che, in merito alla vicenda dei Van, sono in corso gli accertamenti per risalire all’azienda di noleggio a cui saranno notificate le multe. Allo stesso modo, è presumibile che le sanzioni saranno emesse anche a carico dei protagonisti di questa protesta.

Licenze bloccate

Le licenze, comunque, sono bloccate e non dipende dal Comune. La ragione consiste in un pasticcio burocratico nazionale culminato con il blocco delle autorizzazioni al Ncc, cioè il noleggio con conducente. Il rilascio delle licenze è impedito da una legge della fine del 2018, legato all’attivazione del Registro elettronico nazionale che non è ancora avvenuta.

“E’ tutto bloccato anche le licenze taxi ma si tratta di un problema ministeriale, non del Comune” spiega la fonte del Comune di Siracusa. Eppure un anno fa, era stato preparato un bando, con valenza stagionale, legato sostanzialmente all’estate, nel periodo di massimo afflusso di turisti, ma il Comune fu costretto a compiere un passo indietro perché le licenze, come sostiene la stessa fonte, non attengono alla sfera di competenza locale.