la situazione a siracusa

Sedici associazioni, tra cui molte in rappresentanza delle guide turistiche, di Siracusa hanno presentato un report che punta l’indice sulla gestione di alcuni settori legati al turismo.

I nodi in città

I riflettori sono accesi sulle scelte compiute dall’attuale amministrazione in merito ai parcheggi dei bus con i visitatori, la mobilità in città e soprattutto nel centro storico dove vi è una fortissima presenza di apecalessini, i cui proprietari, tranne sette casi, esercitano in modo abusivo, non disponendo delle licenze, che, comunque, sono bloccate dal 2019 per un pasticcio normativo di livello nazionale.

Le associazioni firmatarie del documento

Il documento è firmato da: AGTA (Associazione Guide Turistiche Abilitate), GTI (Guide Turistiche Italiane), CONFGUIDE Siracusa, ARGS (Associazione Regionale Guide Sicilia), Associazione Guide Turistiche di Taormina e della Provincia di Messina, Associazione TALÌA Guide Turistiche Sicilia, Associazione Regionale Sicilia Tour Leaders – Accompagnatori Turistici, ASAT (Associazione Siciliana Accompagnatori Turistici), FEDERNOLEGGIO Sicilia (Associazione delle imprese di noleggio vetture e bus con conducente NCC), ABT2020 Sicilia (Associazione Bus Turistici 2020 – SICILIA), Associazione Naturalistica e Culturale Etna ‘ngeniousa – Catania Sotterranea, Associazione Amici casa del Libro – Rosario Mascali, Associazione Mediterranean Network of Indie Bookshop, Associazione Culturale VIA – Ente gestore della chiesa rupestre di San Nicolò Inferiore, Luogo del Cuore FAI di Modica, Associazione Culturale Proserpina – Museo Casa Natale Salvatore Quasimodo.

Il nodo dei parcheggi

Secondo le associazioni, la situazione dei parcheggi risulta essere molto confusionale soprattutto relativamente al pagamento dei ticket. “I totem presenti al Molo Sant’Antonio, al parcheggio Talete, a Riva Nazario Sauro e in Via Ettore Romagnoli spesso non sono funzionanti e quando lo sono, accettano solo monete. Sebbene sia possibile pagare con l’App Easypark, riteniamo sia auspicabile che l’amministrazione consenta a tutte le categorie di utenti, siracusani e non, di poter pagare utilizzando anche banconote e moneta elettronica” spiegano le associazioni.

E poi c’è la questione del parcheggio di via Von Platen, escluso da settimane ai bus turistici dopo la realizzazione della pista ciclabile che ha creato disagi alla viabilità.

“Sempre in tema di parcheggi, si chiede di riprendere in considerazione con urgenza la riapertura del parcheggio di via Von Platen ai bus turistici. La situazione attuale, con i bus dirottati altrove, reca infatti un gravissimo danno alla circolazione stradale”

L’area del Teatro greco

L’altra criticità sollevata dalle associazioni è legata alla viabilità in via Augusto, la strada che porta all’ingresso del Parco archeologico. Ancora una volta, la realizzazione della pista ciclabile ha modificato tutto, compreso il parcheggio dei bus.

“Riteniamo che la futura amministrazione – spiegano le associazioni – debba ripristinare la viabilità della suddetta via che nella configurazione attuale non fa che generale caos, esasperando gli utenti del Campo Scuola, gli autisti dei bus turistici che non hanno abbastanza spazio per fare manovra e arrivare al piazzale carico e scarico della Neapolis, rendendo altresì difficolto il transito dei mezzi di soccorso”.

Caos in Ortigia

Un altro tema caldo è la mobilità in Ortigia. “Auto, moto e api calessino parcheggiate davanti la fonte Aretusa, in corso Matteotti, attorno l’area pedonale di Piazza Archimede, e dentro Piazza Duomo, in sosta vietata. I furgoni per trasporto merci regolarmente in sosta al di fuori dell’orario consentito negli stessi luoghi” denunciano le associazioni.

Guide abusive

Peraltro, i conducenti di apecalessini svolgono anche abusivamente il ruolo di guide turistiche e spesso danno ai visitatori informazioni sbagliate o grossolane. “Si richiede pertanto a questa e alla futura amministrazione di regolamentare l’esercizio di tale attività, vigilare e sanzionare eventuali irregolarità come l’esercizio abusivo della professione di guida turistica e dell’attività di noleggio con conducente da parte dei conducenti dei suddetti veicoli” spiegano le associazioni.