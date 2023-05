per un matrimonio

Sabato, in Cattedrale, incastonata in piazza Duomo, il luogo più in vista e famoso di Ortigia, meta di ogni turista in visita a Siracusa, si è celebrato un matrimonio. Di funzioni religiose ce ne sono centinaia nell’ex tempio greco ed è una circostanza di cui non ci si stupisce.

Schieramento di Van in piazza Duomo

A sorprendere è stata la presenza di un plotone di Van, che testimonierebbe la facoltà degli sposi e degli ospiti, schierato in piazza Duomo, che, come è noto da anni, è un’area pedonale, così come lo sono tutte le vie che convergono verso di essa. Vale l’eccezione per i mezzi autorizzati, ancorché pochissimi. Le foto di quei Van, che evidentemente hanno avuto piena libertà ad entrare nel salotto di Ortigia, hanno fatto il giro dei social, sollevando un’ondata di indignazione.

Nessun controllo in un’area pedonale

A stupire è certamente il mancato controllo di un’area così sensibile, peraltro, di sabato, uno dei giorni, insieme alla domenica, in cui si concentra un maggior numero di persone, per cui è presumibile una presenza di persone in divisa più cospicua.

La Polizia municipale in cerca dei responsabili

Da parte sua, il Comune di Siracusa ha inviato una nota, per conto della Polizia municipale, spiegando che sulla questione sono stati avviati degli accertamenti anche se ancora non è stata individuata l’impresa di noleggio dei van a cui saranno recepitati i verbali non appena sarà identificata.

Gli accertamenti

“In riferimento alla vicenda dei van che ieri pomeriggio – si legge nella nota – hanno stazionato in piazza Duomo a Siracusa, la Polizia municipale ha avviato degli accertamenti dai quali, allo stato, emergono tre elementi. Il primo è che nessuna autorizzazione è stata mai rilasciata in tal senso dai settori competenti dell’amministrazione comunale; i van erano a servizio degli invitati a un matrimonio celebrato in Cattedrale; il terzo è che appartengono a un’impresa non siracusana, probabilmente del Catanese o del Messinese. Non appena individuata la ditta, si procederà alla contestazione delle violazioni al codice della strada e delle ordinanze emesse dal settore Trasporti e diritto alla mobilità con le quali si proibisce l’accesso e la sosta ai mezzi non autorizzati in quanto zona pedonale”