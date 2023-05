le immagini delle telecamere hanno ripreso le violenze

C’è un’indagine dei carabinieri su un’aggressione avvenuta nelle settimane scorse in via Cavour, in Ortigia. La vittima è il titolare di un ristorante che, stando alle prime informazioni, sarebbe stato malmenato da una comitiva del Catanese, giunta a Siracusa per trascorrere alcune ore in città, approfittando della giornata di festa.

Le immagini dell’aggressione

A testimoniarlo ci sono le immagini delle telecamere di sicurezza della zona che hanno immortalato la sequenza delle violenza ai danni del gestore dell’attività commerciale. Secondo quanto emerge nelle indagini, la comitiva catanese, prima dello scontro fisico con il ristoratore, si sarebbe recata in un supermercato per comprare dei panini e non essendoci panchine in quello spazio avrebbe pensato di accomodarsi nelle sedie del ristorante, nella porzione all’aperto di via Cavour, destinate ai clienti del locale.

Il confronto e poi lo scontro

Il gestore si sarebbe diretto verso di loro e gli avrebbe chiesto di alzarsi e magari trovare un’altra sistemazione, del resto in Ortigia ci sono panchine pubbliche dove avrebbero potuto consumare il loro pasto frugale.

In un primo momento, avrebbero accolto l’invito del titolare ma poco dopo uno dei componenti della comitiva avrebbe protestato e si sarebbe diretto verso di lui. Un faccia a faccia che, poi, è degenerato, in quanto, stando alle prime indagini, il gestore sarebbe stato spintonato e poi risucchiato in un vortice di violenza.

Ristoratore aggredito

Ci sono stati momenti di tensione, del resto la zona era affollata, poi, prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, che, frattanto, erano state avvertite, la comitiva catanese ha alzato le tende, forse convinta che avrebbero affrontato dei guai.

Le indagini dei carabinieri

E così se ne sono andati, proseguendo la loro visita nel centro storico ma il proprietario del ristorante, per nulla rassegnato, ha deciso di presentare una denuncia, corredata dalle immagini delle telecamere di sicurezza del locale, finite nelle mani dei carabinieri della stazione di Ortigia.

Bambini nella Fontana Diana

Poco dopo, si è verificato un episodio increscioso, con dei bambini che, approfittando della mancanza temporanea di acqua nella fontana Diana, in piazza Archimede, sono saliti sul monumento. Gli inquirenti stanno verificando se sono i figli di quella comitiva catanese protagonista dell’aggressione.