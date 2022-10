i controlli della polizia di siracusa

Gli agenti della Divisione amministrativa della Questura di Siracusa hanno imposto un giro di vite contro la movida selvaggia in Ortigia, il centro storico di Siracusa. Nel complesso, sono stati sottoposti ai controlli 12 locali, tra pub, bar, chioschi, ristoranti: sono state emesse 8 sanzioni, per un ammontare complessivo di circa 85 mila euro, e denunciato due persone.

Musica alta

In particolare, durante le verifiche effettuate anche con l’ausilio di personale dell’Arpa nei confronti di due noti pub di Ortigia, si è scoperto in un locale era in corso l’esibizione di un gruppo musicale, che era stata autorizzata, mentre nell’altro veniva diffusa musica. In entrambe le attività, era stato superato il limite sonoro come previsto dall’ordinanza del sindaco. Inoltre, in altri due locali, è stata accertata l’organizzazione di spettacoli di intrattenimento non autorizzati dal Comune di Siracusa.

Richieste di chiusura

“I locali ove sono state riscontrate violazioni sono stati sanzionati per un importo totale pari a 85 mila euro e per alcuni è anche in fase di valutazione l’eventuale adozione di provvedimenti di sospensione e/o chiusura dell’attività da parte del Questore” spiegano dalla Questura di Siracusa.

I precedenti

Nelle settimane scorse, la polizia aveva denunciato il titolare di un locale di Ortigia per aver somministrato alcolici ad una minore di 15 anni.

Le preoccupazioni delle famiglie

C’erano state delle segnalazioni in merito all’uso di alcolici da parte di ragazzini: ad essere preoccupati sono soprattutto i genitori, fatto sta che i poliziotti si sono imbattuti nel 15enne che aveva un bicchiere con un alcolico. Dopo aver accertato l’età, gli agenti si sono recati dal titolare che ha rimediato una denuncia, per cui, nei suoi confronti si aprirà un procedimento giudiziario.