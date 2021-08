controlli della polizia

Controlli della polizia sulla movida a Noto

Sono stati sanzionati 20 giovani

Erano assembrati e senza mascherine

Venti giovani sono stati multati dalla polizia di Noto in quanto trovati assembrati e senza mascherina. Da qualche giorno, a Noto, per effetto di un provvedimento del presidente della Regione, vigono delle restrizioni, legate al basso numero di vaccinazioni, al di sotto del 60 per cento della popolazione residente.

Le restrizioni nel Siracusano

Misure che valgono per 55 Comuni siciliani e nel Siracusano, oltre a Noto, ci sono Augusta, Avola, Carlentini, Francofonte, Lentini, Pachino, Priolo Gargallo, Rosolini, Solarino.

Movida selvaggia

Il controllo sulla movida è scattato nello scorso fine settimana ed ha interessato, in particolare, le zone balneari del territorio di Noto, che si estende fino a Marzamemi. “Nel complesso, sono state emanate sanzioni per un valore complessivo pari a 16 mila euro” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Multe da 8 mila euro

Nel corso dei controlli, la polizia ha riscontrato numerose infrazioni al codice della strada e sono state contestate sanzioni amministrative pari a 8000 euro: tra le violazioni più ricorrenti il mancato uso del casco, l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida e la mancata copertura assicurativa.

Sono stati eseguiti, nel complesso, 4 sequestri e due fermi amministrativi. Infine, un uomo di 48 anni è stato multato “per esercizio dell’attività di parcheggiato abusivo e un uomo di 47 anni è stato denunciato perché non ha rispettato l’obbligo di presentazione” concludono dalla Questura di Siracusa.

Movida violenta, 2 arresti a Palermo

Si è conclusa con due arresti l’indagine sulla movida violenta a Palermo culminata nel giugno scorso con il ferimento di alcuni agenti. F.M. 39 anni è stato portato in carcere, F.F. 22 anni è ai domiciliari mentre per D.L.D. 40 anni è scattato l’obbligo di dimora nel comune di Palermo.

I poliziotti erano stati aggrediti con calci, pugni e spintoni durante un controllo ad un venditore ambulante di bibite e alcolici.