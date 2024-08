a pachino

Gli agenti di polizia di Pachino hanno identificato e denunciato quattro cittadini tunisini accusati del reato di rissa.

La rissa

I fatti risalgono alla sera di domenica 28 luglio scorso quando, in Piazza Starrabba, nota come Piazza Colonna, a Pachino, si era scatenata una violenta rissa con il ferimento di uno dei partecipanti. Nel corso delle violenze, sono state utilizzate cocci di bottiglie di vetro ed un coltello.

Le indagini

Le indagini condotte dagli investigatori del Commissariato pachinese hanno consentito di individuare quattro dei partecipanti alla rissa e di denunciarli.

Richiesta di espulsione

Tre dei denunciati sono cittadini tunisini, muniti di regolare permesso di soggiorno, un quarto, sempre cittadino tunisino, è irregolare. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno scatenato le violenze. Per tutti i denunciati saranno proposte delle misure di prevenzione, e per il cittadino irregolare sul territorio nazionale sarà chiesto il nulla osta per l’espulsione.

Botte nell’Agrigentino

Violenta rissa nella notte del 7 agosto in uno stabilimento balneare della costa licatese. È quanto accaduto in uno dei locali più frequentati della zona, dove era in corso una serata musicale. Stando alle prime ricostruzioni, intorno alle 4 del mattino è scoppiata una violenta lite tra due gruppi di giovani, che ha seminato il panico tra i clienti del locale.

La rissa furibonda

La situazione è presto degenerata, costringendo la sicurezza del locale a intervenire per dividere i contendenti ormai fuori controllo. Ne è nata una vera e propria rissa, nel corso della quale un giovane ha riportato una profonda ferita ad una gamba, probabilmente causata da un’arma da taglio. Il ragazzo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’Ospedale San Giacomo d’Altopasso.

Diversi giovani feriti

I medici, dopo aver prestato le prime cure,hanno riferito che la ferita rischiava di provocare un dissanguamento, data la vicinanza con un’arteria. Fortunatamente l’intervento tempestivo ha scongiurato il peggio. La colluttazione però è proseguita anche all’esterno del locale, nei parcheggi adiacenti, provocando altri feriti in modo meno grave.