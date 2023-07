Pressione del traffico, inquinamento acustico dovuto alla musica troppo alta dei locali ed occupazione degli spazi pubblici. Sono questi i nodi di Ortigia che il nuovo assessore al centro storico di Siracusa, al personale ed al patrimonio, Salvatore Consiglio, intende affrontare, come emerso nel corso della conferenza stampa di stamane a palazzo Vermexio.

L’obiettivo del 2024

L’esponente della giunta ha, però, fissato come obiettivo il 2024, del resto siamo in piena estate e con migliaia di turisti per le vie di Ortigia, pensare di cambiare in corsa il percorso sembra abbastanza difficile. Si inizierà con degli incontri con gli operatori commerciali e turistici che, presumibilmente, non saranno una vera passeggiata di salute.

“Questi problemi – ha aggiunto l’assessore – scaturiscono da una crescita economica in qualche caso vorticosa che è positiva ma che va governata in un’ottica di sostenibilità. Le soluzioni che adotteremo per venire incontro alle esigenze dei residenti, di concerto con altri assessorati e settori dell’Amministrazione, saranno concordate con gli

operatori economici. Per adesso mi limito a dire che interverremo da subito sul traffico e sulla logistica avendo come prospettiva di medio termine l’estate del 2024 per avere un centro storico più pulito, più silenzioso e più rispettoso delle esigenze dei residenti e di chi lo vive tutti i giorni”.

Permangono deroghe per i dehor

Che cambiare subito sia difficile, lo prova anche la dichiarazione dell’assessore ad Ortigia, per cui le deroghe legate ai dehors non cambieranno subito.

“Fino al 31 dicembre saranno in vigore le deroghe concesse dalla legge agli operatori commerciali per limitare le perdite di fatturato dovute al Covid. A lunga scadenza, l’assessore ha ricordato che è già ripresa l’interlocuzione con la Soprintendenza con l’obiettivo di costituire «un tavolo permanente dove discutere anche del modello di sviluppo di Ortigia che non può prescindere dall’unicità del patrimonio artistico e culturale” spiega l’assessore.

Assunzioni del personale della Polizia municipale

Il controllo del traffico e delle regole senza Polizia municipale è praticamente impossibile. Da tempo, il comandante, Enzo Miccoli, spiega che il personale è scarno. “Tenuto conto delle aspettative dei cittadini daremo priorità alla Polizia municipale con il passaggio a tempo pieno, nelle prossime settimane, degli ausiliari che oggi sono ad orario ridotto, provvedimento al quale faranno seguito 14 nuove assunzioni” conclude Consiglio.