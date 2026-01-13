Cammina sui carboni ardenti il sindaco di Lentini, Rosario Lo Faro, che potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza da primo cittadino un anno e mezzo prima della scadenza naturale.

Il Mpa-Grande Sicilia lavora alla mozione di sfiducia

Aleggia l’ombra di una mozione di sfiducia a cui sta lavorando il Mpa-Grande Sicilia, guidato dal parlamentare regionale Peppe Carta, che avrebbe già raccolto le firme sufficienti, 7 in tutto – sei consiglieri autonomisti ed un consigliere civico, Luigi Campisi – per mandare a casa Lo Faro, con cui il Mpa è stato al fianco prima di uscire dalla giunta il mese scorso.

Pd e Forza Italia per mandare a casa il sindaco

La segretaria del Pd di Lentini, Claudia Saccà, a BlogSicilia, dichiara che il suo partito voterà la sfiducia così come Forza Italia, insomma il destino del sindaco, eletto con i voti del Pd e del M5S, sembra segnato.

BlogSicilia ha intervistato Rosario Lo Faro

Senta, sindaco: la mozione incombe. Che farà?

Quando la mozione di sfiducia sarà depositata vedremo il da farsi: sono abituato a essere molto pragmatico. Non che non ci creda, anzi dico che è più probabile che venga formalizzata, tenuto conto delle dichiarazioni politiche sulla vicenda. Peraltro se la presentassero, prima di 10 giorni non potrebbe approdare in Consiglio comunale, se ne riparlerebbe entro 30 giorni e noi, come amministrazione comunale, dobbiamo portare avanti la gestione dell’ente, mica possiamo fermarci

Se fosse presentata penserebbe di dimettersi per evitare l’onta della sfiducia o resterebbe in sella fino all’ultimo?

E’ una questione che mi riservo di valutare nel momento in cui si dovesse presentare l’occasione. Certo, quella delle dimissioni sarebbe una possibilità.

Il Mpa l’ha prima sostenuto, poi è uscito dall’amministrazione, addirittura è promotore della mozione: come se lo spiega?

E’ una cosa incomprensibile, visto che abbiamo ben lavorato, ma soprattutto c’è un aspetto per cui provo rammarico: abbiamo davanti la possibilità di intervenire nell’immediato, attraverso le misure compensative dell’autostrada, con somme disponibili da parte dell’Anas da spendere per gli interventi importanti nei quartieri, tra cui strade, una scuola, una piazza storica ed altre opere per un ammontare di 5 milioni capaci di dare un volto nuovo a Lentini. E poi ci sono le misure compensative del fotovoltaico per oltre 9,5 milioni di euro. Pensiamo, ad esempio di realizzare il palazzetto dello sport. Abbiamo davanti un anno e mezzo di lavoro ed è un peccato rallentare questa macchina. Questo mi rammarica molto, saremmo potuti andare avanti come coalizione e finire il mandato con una spinta amministrativa importante tale da presentarci alle prossime elezioni con risultati di grande valore per la città.

Forse, si intende portare avanti tutto questo con un altro sindaco?

Ma prima le elezioni bisogna vincerle. Ricordo che nell’ultima tornata i pronostici erano tutti per il sindaco in carica e poi le cose andarono diversamente. Tanta gente mi sta chiedendo perché, poi il perché se lo potranno chiedere nella cabina elettorale. Sono sereno, ho assoluto rispetto per le scelte, ognuno decide ciò che è meglio per la città e se vedono questo come soluzione più utile per la comunità di Lentini la rispetto, non la critico e vedremo cosa succederà.