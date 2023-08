l'allarme del deputato ars gennuso

“La notizia che la compagnia MSC crociere intende escludere Siracusa dalle proprie rotte a partire dal 2024 è di estrema gravità visto l’indotto che quel tipo di turismo porta per tutta la città e il comprensorio aretuseo”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, in merito alla notizia del taglio delle rotte della compagnia, come confermato dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

Mannaia sul crocierismo

“Se dovesse inoltre essere confermato che tale decisione si inserisce in un più ampio quadro di diminuzione delle rotte con tappe nel Mediterraneo, la notizia sarebbe per altro ancora più grave perché riguarderebbe in prospettiva tutte le destinazioni siciliane oggi interessate dal turismo crocieristico. Serve quindi che la Regione si faccia parte attiva per scongiurare questo pericolo” aggiunge il deputato regionale.

Potenziare il porto di Siracusa

Gennuso sottolinea che l’Amministrazione comunale ha dichiarato di aver già fatto tutto quanto nelle sue possibilità perché MSC non abbandoni lo scalo, “ma è evidente che occorre intervenire in modo strutturale per aumentare il pescaggio del porto, oggi limitato ad appena 5 metri, portandolo ad almeno 11 e quindi in grado di accogliere navi di stazza maggiore”

Appello al Governo regionale

Il deputato di Forza Italia chiede quindi che il Governo si attivi per la realizzazione di lavori urgenti “anche per non vanificare gli investimenti già fatti per dotare l’approdo di strutture legate proprio all’accoglienza di navi di grandi dimensioni, come l’acquisto dei nuovi parabordi per circa 140 mila euro.