il buco causato dall'azione erosiva del mare

Sopralluogo dei tecnici per esaminare il buco alla base del muraglione di Ortigia

La causa dello squarcio è addebitabile all’erosione del mare

Il Comune di Siracusa in cerca di fondi per finanziare gli interventi

Mercoledì prossimo è previsto un nuovo vertice

Saranno necessari, come era prevedibile, degli interventi per colmare il buco che si è creato alla base di un muraglione sulla parete est del Lungomare di Levante, in Ortigia, il centro storico di Siracusa.

Il sopralluogo

E’ quanto emerso al termine del sopralluogo avvenuto stamane a cui hanno preso parte i tecnici del Comune, della Soprintendenza ai Beni Culturali e del Genio Civile in cui è stato evidenziato come lo squarcio sia stato causato dall’azione erosiva del mare.

Un nuovo incontro

L’incontro, come fanno sapere dal Comune di Siracusa, ” è servito a prendere atto della situazione e delle problematiche connesse all’eventuale intervento che dovrà avvenire principalmente via mare. Le parti torneranno ad

incontrarsi mercoledì alla presenza in questa occasione anche del responsabile del Demanio”.

Servono fondi per gli interventi

In quell’occasione sarà delineata la tipologia dell’intervento da effettuare, elaborata la stima dei costi ed individuati i fondi da usare. “Un intervento- dichiara l’assessore alla Protezione civile Sergio Imbrò- che dovremo fare necessariamente in emergenza. Ed è per questo che ci attiveremo eventualmente anche con il Dipartimento regionale”.

L’allarme dei residenti

La vicenda è esplosa dopo gli allarmi lanciati prima dai residenti della zona e poi dal parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara, sulla tenuta della struttura dove transitano auto e pedoni, oltre al fatto che ci sono diversi edifici a ridosso.

Paura per auto e pedoni che transitano

“Questo ingrottamento si trova sul lungomare di Levante in Ortigia, Siracusa. Un lungomare dove passano auto e pedoni, oltre al fatto che subito a ridosso – aveva detto il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara – si trovano le abitazioni”.