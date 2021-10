l'allarme lanciato dal deputato nazionale del m5s ficara

Pericolo su un muraglione di Ortigia che comincia a sgretolarsi alla base

L’allarme è stato lanciato dai residenti del centro storico

Il deputato nazionale grillino Ficara chiede interventi rapidi

Si sta sgretolando alla base uno dei muraglioni sul Lungomare di Levante, ad Ortigia, il centro storico di Siracusa. L’allarme su questo pericoloso ingrottamento, causato dal mare, è stato lanciato da alcuni residenti nelle ore scorse che, naturalmente, temono per la tenuta della struttura.

Il deputato nazionale del M5S, Paolo Ficara sollecita interventi immediati prima che la falla possa diventare più grande ed a quel punto la situazione diventerebbe pericolosa.

“Ci sono le case e transitano auto e pedoni”

“Questo ingrottamento si trova sul lungomare di Levante in Ortigia, Siracusa. Un lungomare dove passano auto e pedoni, oltre al fatto che subito a ridosso – dice il parlamentare nazionale del M5S, Paolo Ficara – si trovano le abitazioni”.

“É l’effetto del mare, e ci può stare. Quello che non ci può stare é che ancora oggi non si faccia nulla e il danno peggiora di giorno in giorno, di mareggiata in mareggiata. E se ieri potevano servire poche migliaia di euro, domani ne serviranno, forse, milioni”.

Porto di Santa Panagia abbandonato

Lo stesso parlamentare nazionale sposta l’attenzione su un’altra questione, quella della condizione del porto rifugio di Santa Panagia, che assicura essere in stato di abbandono.

“Lo gestisce la Regione, serve a dare assistenza alle attività marittime del petrolchimico e genera introiti per le casse di Palermo. Ha urgente bisogno (da tre anni) di manutenzione ma il governo regionale non stanzia un euro da anni (forse decenni)”

Cambiare la gestione

Il parlamentare grillino suggerisce una nuova strada, cioè passare le chiavi dalla Regione all’Autorità portuale della Sicilia orientale che ha base ad Augusta.

“E se ieri bastavano qualche centinaia di migliaia di euro, ora ne servono diversi milioni. Ma se la Regione non ha la capacità, e forse nemmeno la voglia, perchè non passa la competenza all’Autoritá di Sistema Portuale?” chiude Ficara.