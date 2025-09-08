È stata costituita l’associazione di promozione sociale, culturale e politica “Spazio Civico – Floridia”, nata dall’iniziativa di un gruppo di cittadini motivati dal desiderio di riportare al centro della vita pubblica una politica fondata su visione, competenza e partecipazione.

Nel corso dell’assemblea dei soci fondatori è stato eletto il presidente pro tempore, Giuseppe Iaci, affiancato da un direttivo composto da Ilenia Giuliano come vicepresidente, Riccardo Spina come segretario, Paolo Micciulla come tesoriere, e dai consiglieri Massimo Failla, Elisabetta Barone e Fabiano Rametta.

Il movimento si propone come una forza civica libera e responsabile, alternativa a un contesto politico locale segnato – secondo i promotori – da improvvisazione, autoreferenzialità, scarsa trasparenza e da un’opposizione frammentata e poco incisiva.

“Ci accomuna il desiderio di riaprire il dibattito politico e socio-culturale, e di contribuire a restituire a Floridia un futuro importante”, si legge nel discorso di presentazione.

Tra i temi centrali dell’agenda di Spazio Civico – Floridia figurano la pianificazione urbana, ambientale ed energetica, la normalizzazione finanziaria dell’ente, la valorizzazione del turismo e dell’identità locale, il miglioramento della vivibilità e dei servizi essenziali, le manutenzioni e le infrastrutture utili alla collettività, oltre a politiche giovanili, cultura, commercio, sicurezza, sport e sociale.

“Floridia oggi è come una nave senza bussola. L’azione amministrativa è scoordinata: ciò che si fa oggi è scollegato da ciò che si è fatto ieri, e irrilevante rispetto a ciò che servirebbe domani. La nostra proposta è ridare una rotta alla città, con una visione chiara e una programmazione responsabile, ascoltando i cittadini e valorizzando le energie positive presenti sul territorio”, ha dichiarato il presidente Giuseppe Iaci.

Spazio Civico – Floridia si presenta infine come un laboratorio civico trasversale, aperto al dialogo con partiti, associazioni, comitati e cittadini, promuovendo un approccio inclusivo, partecipativo e plurale.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.