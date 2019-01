Indaga la polizia

Non si fidava delle banche e teneva i soldi dentro il materasso. Qualcuno evidentemente era a conoscenza delle abitudini di una donna di 82 anni residente a Pachino in via Turati.

I rapinatori con una scusa sono entrati in casa hanno picchiato e legato l’anziana e portato via 16 mila euro.

La vittima ex impiegata del ministero della difesa è ricoverata con lievi ferite all’ospedale dii Avola.

A indagare sulla vicenda, accaduta sabato, sono gli agenti del commissariato di Pachino, nella zona sud della provincia di Siracusa.

Non appena i due uomini sono andati via la donna ha chiamato la polizia e raccontato la disavventura.

Dopo aver immobilizzato l’anziana, i malviventi hanno messo a soqquadro l’abitazione in cerca probabilmente di denaro e oggetti preziosi. Prima hanno trovato la pensione poi i soldi nel materasso.