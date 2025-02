Gli agenti della Squadra Mobile di Siracusa hanno arrestato un uomo di 32 anni con l’accusa dii possesso ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Il nascondiglio

Nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli investigatori hanno rinvenuto quasi un kg di droga che era conservata in una cassaforte.

Ricavi per 60 mila euro

Nel dettaglio, sono stati scovati 710 grammi di cocaina e 95 dosi di marijuana, per un peso di 66 grammi. La sostanza stupefacente sequestrata, pari a 7000 dosi, tolta alla disponibilità del pusher avrebbe fruttato oltre 60.000 euro di ricavi.

Droga e furti, 4 arresti a Palermo

I carabinieri della Compagnia di Palermo San Lorenzo hanno arrestato quattro palermitani per spaccio di droga e furto di energia elettrica, denunciandone altri tre per resistenza a pubblico ufficiale e guida senza patente. In particolare, i militari della Stazione San Filippo Neri nel quartiere Zen 2 hanno hanno notato due ragazzi spostarsi spesso verso un magazzino non poco distante da dove stazionavano.

Il modus operandi

In un paio di episodi e in modo alternato, mentre uno dei due restava in osservazione, l’altro raggiungeva il box dove, sul tetto in lamiera, era stato posizionato un barattolo di latta. Dall’interno del barattolo sono stati prelevati degli involucri ceduti ad acquirenti che si sono allontanati. Il 19enne e il 20enne sono stati così bloccati e perquisiti e, l’attività di polizia, ha permesso di trovare 24 grammi di hashish suddivisa in 15 dosi nonché la somma di 35 euro. Il Giudice per le indagini preliminari da convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Sempre i militari della Stazione di San Filippo Neri hanno dato inoltre esecuzione a un provvedimento di aggravamento di misura, emesso dall’autorità giudiziaria, arrestando il 27enne che, già sottoposto a misura della detenzione domiciliare era stato arrestato in flagranza di reato lo scorso 20 gennaio. Per l’indagato come disposto dall’autorità giudiziaria mandante, si sono aperte le porte del Pagliarelli.