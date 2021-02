ci sono 442 stranieri, 8 positivi al covid19

Arrivo in serata al porto di Augusta della nave Ocean Viking con 422 migranti

Ci sono 8 positivi al Covid19

I 124 minori saranno trasferiti nei centri di accoglienza

E’ previsto in serata l’arrivo al porto di Augusta della Ocean Viking, la nave della SOS Mediterranée, con a bordo 422 migranti, tra cui 8 positivi al Covid19, salvati al largo della Libia. Tra gli stranieri “si registrano anche 124 minori che, dopo tutti gli accertamenti, saranno trasferiti nelle strutture di accoglienza” dice all’AGI il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare. “I migranti, poco dopo l’arrivo della Ocean Viking, saranno accompagnati sulla nave per la quarantena Rapsody” aggiunge il sindaco di Augusta” mentre le forze dell’ordine sono state già allertate per le procedure di identificazione degli stranieri.

L’allarme dalla nave

“Ci serve subito un porto sicuro”, aveva fatto sapere all’Ansa Luisa Albera, coordinatrice di ricerca e soccorso a bordo della nave di Sos Mediterranee .”Questa settimana – ha aggiunto Albera – un numero altissimo di persone hanno cercato di fuggire dalla Libia attraverso il Mediterraneo centrale, anche a causa delle condizioni meteorologiche favorevoli alle partenze. Il team della Ocean Viking ha salvato la vita a 424 persone, non solo perché è un nostro obbligo di marittimi, ma anche perché come esseri umani continuiamo a credere nel diritto alla vita per tutti. La responsabilità passa adesso agli Stati che possono prestare assistenza: occorre assegnare senza indugio un porto sicuro per far sbarcare i sopravvissuti”. Alcuni di loro, aggiunge, “si trovano in precarie condizioni di salute”.