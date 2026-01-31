L’equipaggio della ong Sos Mediterranee ha recuperato il corpo senza vita di una donna al largo del Canale di Sicilia.

La nave verso Siracusa

A renderlo noto è la stessa Ong, la cui nave si starebbe dirigendo verso il porto di Siracusa per il trasbordo della salma di cui si occuperanno le forze dell’ordine ai fini di un’inchiesta per l’identificazione della vittima e le modalità con cui è deceduta.

Le ipotesi

Secondo quanto ipotizzato da Sos Mediterranee, la donna potrebbe essere “una delle 380 persone disperse nel Mediterraneo centrale la scorsa settimana, quando il ciclone Harry ha colpito la regione”.

Il processo sul naufragio di Cutro

Inoltre, “questo tragico ritrovamento avviene – spiegano da Sos Mediterranee – proprio nel giorno in cui si apre il processo per il naufragio di Cutro, costato la vita a 94 persone: vittime di una mancata assistenza in mare, conseguenza di scelte politiche deliberate”.

