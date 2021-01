ci sono 120 minori non accompagnati

La nave Ocean Viking, della ong SOS Mediterranée, con a bordo 372 migranti, arriverà domani mattina al porto di Augusta. Come riportato dall’AGI, gli stranieri sono stati tratti in salvo nelle ore scorse al largo del Mediterreaneo, in acque internazionali, mentre si trovavano su un gommone. Il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, ha informato il sindaco di Augusta, Giuseppe Di Mare: i migranti adulti, una volta giunti nella rada siciliana, saranno trasferiti sulla nave per la quarantena Snav Adriatico mentre 120 minori non accompagnanti sbarcheranno a terra.