La polemica

“La Regione ha fatto 180 tamponi sui migranti dell’Ocean Viking a largo di Pozzallo. E si è sostituita allo Stato. Non mi pare una cosa normale”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in merito alla vicenda della nave di Sos Mediterranee con 180 migranti a bordo che ha ricevuto il via libero per lo sbarco a Porto Empedocle. Sulla nave sono 60 le persone provenienti dal Bangladesh, 3 del Camerun, 17 egiziani, 11 eritrei, 6 del Ghana, 1 ivoriano e 1 del Mali, 11 del Marocco, 46 Pakistani, 16 tunisini, 1 nigeriano, 4 del Sud Sudan e 3 del Sudan del Nord.

L’assessore regionale alla Sanità rinfocola la polemica sulla gestione dei migranti, puntando l’indice, così come aveva fatto nei giorni scorsi il presidente della Regione, Nello Musumeci, sul Governo nazionale in relazione allo sbarco di 43 migranti, tra cui 8 positivi, sbarcati ad Augusta.”Voglio ringraziare – scrive sulla sua pagina Facebook l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza – i medici dell’Asp di Ragusa e il direttore Aliquó. Qualcuno a Roma però dovrebbe iniziare a chiedersi perché in Sicilia l’Usmaf non ha personale – conclude l’assessore regionale alla Sanità – per adempiere ai suoi compiti istituzionali. E fare qualcosa. Subito”.

Come riportato dall’Adnkronos “al porto è ormeggiata anche la Moby Zaza che ospiterà i migranti della Ocean per il periodo di quarantena. Entro la tarda mattinata di oggi i 169 migranti che hanno trascorso la quarantena sulla nave Moby Zaza lasceranno il traghetto per essere trasferiti in un centro di accoglienza. I tamponi eseguiti sui naufraghi sono risultati tutti negativi. Subito dopo verrà eseguita la sanificazione degli ambienti del traghetto. E solo dopo, quindi nel pomeriggio inoltrato, verrà eseguito, come apprende l’Adnkronos, il trasbordo dei 180 migranti che si trovano a bordo della nave Ocean Viking. Qui i naufraghi salvati nel Mediterraneo dalla ong trascorreranno il periodo di quarantena”.

La situazione dei migranti è comunque difficile in Sicilia: ieri sono fuggiti da un centro di accoglienza di Comiso, nel Ragusano, due gruppi di migranti. A Siculiana, invece, un poliziotto dopo essere stato aggredito da uno straniero è finito in ospedale.