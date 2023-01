le date: 19, il 21 e 22 luglio

I Negramaro hanno scelto tre città per celebrare, con i concerti, i loro 20 anni di attività artistica. Oltre a Roma ed a Verona, la band italiana sarà a Siracusa: il 19, il 21 ed il 22 luglio si esibirà nel suggestivo scenario del Teatro greco, capace di ospitare almeno 5 mila persone.

Le città con i Teatri di pietra

“Da mercoledì Febbraio alle ore 11 le prevendite” annuncia il sindaco di Siracusa, Francesco Italia sulla sua pagina social. La scelta delle tre città non è casuale, sono quelle dispongono di un teatro di pietra. A Roma si esibiranno il 13, il 14 ed il 16 giugno alle Terme di Caracalla, il 22, il 23 ed il 24 settembre all’Arena di Verona.

A Siracusa nel 2005

Non sarà la prima volta in assoluto a Siracusa per i Negramaro. Nel 2005, fu organizzato un concerto in Ortigia, nei pressi della Marina, nell’area del molo Zanagora, totalmente gratuito. In quel periodo, la band non aveva il successo di adesso ed allo spettacolo assistettero qualche centinaio di persone.

Le origini della band pugliese

L’esordio discografico avviene nel 2003 con l’album omonimo “negramaro”. Ma è con “000577” (2004) che la band comincia ad affermarsi. L’album, che vede la produzione di Corrado Rustici in alcuni brani, sancisce l’inizio di una collaborazione artistica che si ripeterà anche per “Mentre tutto Scorre” (2005) e “La finestra” (2007). Il terzo album dei negramaro “Mentre Tutto Scorre” (2005) è quello della conferma. Con il singolo omonimo i negramaro vincono il Premio della Critica Radio & TValla 55esima edizione del Festival di Sanremo, primo di una lunga serie di riconoscimenti che la band conquista tra il 2005 e il 2006.

Chi sono i componenti

Negramaro, tra le più importanti rock band italiane, sono Giuliano Sangiorgi (voce, piano e chitarre), Emanuele Spedicato (chitarre), Ermanno Carlà (basso), Danilo Tasco (batteria), Andrea Mariano (pianoforte, sintetizzatori, programming, editing), Andrea De Rocco (campionatore). Nati e cresciuti in provincia di Lecce, i sei musicisti hanno fatto i loro primi passi nel circuito musicale alternativo, imponendosi all’attenzione del pubblico soprattutto grazie a numerose esibizioni live.