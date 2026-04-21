Non ce l’ha fatta Jack, il giovane turista danese di 14 anni scomparso alcuni giorni fa nelle acque del Lido di Noto, nel Siracusano. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dai vigili del fuoco in prossimità degli scogli dell’Hotel Helios, al termine di un’intensa operazione di ricerca che ha visto impegnato un imponente dispositivo di soccorso.

Le speranze di ritrovarlo in vita si sono spente con il recupero del corpo, che ha posto fine a giorni di angosciosa attesa per la famiglia e per quanti hanno seguito la vicenda con apprensione