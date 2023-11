la soddisfazione del commissario scaduto

La Conferenza dei servizi, riunitasi nella giornata di ieri a Siracusa, ha dato il via libera al progetto definitivo redatto dalla Rti per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa.

I prossimi passi

Le carte saranno trasferite alla Commissione Regionale dei lavori pubblici, poi gli ultimi due passi: il progetto esecutivo, nell’arco di 60 giorni e poi la gara. Si conclude, così, il lavoro del commissario per il nuovo ospedale, l’ex prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, trasferita oltre un mese fa a Lucca, il cui mandato, in proroga, scadrà tra qualche giorno.

Le parole del commissario

“E’ stato un percorso condiviso – dice a BlogSicilia il commissario per l’ospedale di Siracusa, Giusi Scaduto – con tutti gli attori in campo e fin dal primo momento è sorto uno spirito di collaborazione, i cui risultati si sono visti. Al termine della conferenza dei servizi, c’è stato anche un applauso, a testimonianza della conclusione di un lavoro che da subito è stato messo sui giusti binari. Questo è un esempio di una burocrazia che funziona ed in merito alle coperture finanziarie posso dire che saranno stanziati dei soldi su un progetto concreto, non su una idea”.

Le coperture economiche

Se sotto l’aspetto burocratico ed amministrativo la pratica è sostanzialmente chiusa, anche se pende un ricorso al Tar delle aziende estromesse dall’incarico della progettazione per presunte inadempienze sollevate dal commissario, resta il nodo delle coperture finanziare dell’opera, i cui costi sono lievitati per diverse ragioni.

Innanzitutto, i prezzi: sono aumentati, rispetto al 2020, anno in cui si è insediato il commissario, e poi ci sono gli adeguamenti anti sismici e le prescrizioni più rigide in tema di dissesto idrogeologico. Insomma, dai 200 milioni stanziati dalla Regione si è arrivati agli attuali 347.844.837,77, che, al momento, il Governo dell’isola non dispone.

I fondi per l’ospedale

Prima il parlamentare regionale di Forza Italia, Riccardo Gennuso, poi il deputato nazionale di Fratelli d’Italia, Luca Cannata, hanno assicurato che i soldi arriveranno. “Nel Sud recante “misure per il rilancio dell’economia nelle aree del mezzogiorno – spiega Cannata – del Paese Italia ci sono anche impegni per i fondi per il nuovo ospedale di Siracusa. FdI ha impegnato il Governo ad avviare le iniziative necessarie, d’intesa con la Regione Siciliana, per indicare nel cosiddetto Accordo per la coesione, tra gli obiettivi di sviluppo da perseguire, la completa realizzazione del polo ospedaliero di Siracusa”.

L’ospedale di secondo livello

In merito all’opera, sarà un ospedale di secondo livello che sorgerà in prossimità della Statale 124 tra Siracusa e Floridia, con oltre 65 mila metri quadrati di reparti, sale operatorie e laboratori, 425 posti letto e 10 ettari di verde urbano.